İrem Derici, Sevda Dedeman ile kavga ettiği iddiasını yalanladı - Son Dakika

İrem Derici, Sevda Dedeman ile kavga ettiği iddiasını yalanladı

İrem Derici, Sevda Dedeman ile kavga ettiği iddiasını yalanladı
Son Güncelleme: 12.09.2023 10:22

Sevilen şarkıcı İrem Derici, bir güzellik merkezinde karşılaştığı iş insanı Sevda Dedeman ile tartışarak karakolluk olduğu iddiasını yalanladı. Çıkan habere tepki gösteren Derici, "12 senedir çok uydurma haber gördüm de bu kadar da görmedim. Yazıklar olsun, maalesef mahkemede çok büyük kapışacağız" dedi.

İrem Derici ile iş insanı Sevda Dedeman'ın Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde girdiği sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü bir çalışanın kafasına saksı isabet ettiği için ikilinin karakolluk olduğu iddia edildi. Derici, hakkında çıkan kavga haberini yayınladığı açıklamayla yalanlayarak yasal yollara başvuracağını söyledi.

"YAZIKLAR OLSUN, MAHKEMEDE BÜYÜK KAPIŞACAĞIZ"

Instagram hesabından haberi yapan gazeteciye tepki gösteren İrem Derici, "Bugün de böyle bir deliliğe uyandım. Beyefendi siz hasta mısınız? 12 senedir çok uydurma haber gördüm de bu kadarını görmedim. Size yazıklar olsun, maalesef mahkemede çok büyük kapışacağız. Vazolar, karakollar abi ne yaşıyorsunuz siz? Gram utanmanız da yok, şu kadar yıldır tanıdığınız Özgür Aras'ı (basın danışmanı) bile arayıp var mı doğruluk payı diye sormuyorsunuz bile. Sevda Hanım'ı da bu muazzam kurgu haberinizle tanımış oldum bu arada merhabalar Sevda Hanım. Size de sabah sabah kolay gelsin bu muazzam haberle" dedi.

İrem Derici, Sevda Dedeman ile kavga ettiği iddiasını yalanladı

İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici, Sevda Dedeman ile kavga ettiği iddiasını yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Akaryakıta okkalı bir zam daha geliyor! Motorin 40 lirayı aşacak
09:59 Filenin Sultanları'ndan rüya takıma 5 isim! Kaptan Eda Erdem yıllar sonra ilki yaşadı
09:46 Yargı dizisinin kadrosuna Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu
09:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaldıracağız" dediği mülakat, öğretmen atamalarında devam edecek
09:38 2 binden fazla can kaybı var! Kasırganın vurduğu Libya'nın son hali içler acısı
09:19 TFF'den hakemlere yüzde 50 zam! İşte maç başı kazanacakları ücret
09:13 TCMB, ihracatçılara finansman desteğini 10 katına çıkardı
08:56 Kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı
08:52 Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu! Göçmenleri sınıra getirmek için anlaşan 2 şüpheli tutuklandı
08:49 Samsunspor, Paco Alcacer transferinde sona geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 10:25:32. #1.11#
SON DAKİKA: İrem Derici, Sevda Dedeman ile kavga ettiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement