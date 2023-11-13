 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İrem Derici, yeni aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi - Son Dakika

İrem Derici, yeni aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi

13.11.2023 07:57  - Güncelleme: 08:05

Geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başlayan sevilen şarkıcı İrem Derici, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz vererek ''Ve özlediğinde hırçınlaşanlar var'' ifadelerini kullandı.

Şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren İrem Derici, Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başladı. Derici, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz vermeyi de ihmal etmedi.

"ÖZLEDİĞİNDE HIRÇINLAŞANLAR VAR"

Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle el ele bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan eden İrem Derici, bu sefer de Fırat'ın kendisini öptüğü bir fotoğrafı yayınlayarak "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar var" notunu yazdı.

İrem Derici, yeni aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi

EL ELE POZ

Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" demişti. Fırat ise Derici'ye "Söz seninim, gelirim en beterine" karşılığını vermiş şarkıcı da aşkını ilan ederek "4 mevsim sendeyiz sevgilim" cevabını vermişti. İkili daha sonra el ele poz vererek ilişkilerini ilan etmişti.

İrem Derici, yeni aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi
İrem Derici, yeni aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi

İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici, yeni aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Akaryakıtta tabela bu gece değişecek! Motorine indirim geliyor
10:29 Real Madrid tarihinde benzeri yok! Arda Güler kulüp çalışanının sonunu getirdi
10:22 Adalet Bakanı Tunç: AYM'de yeni reforma ihtiyaç var, başvurular birikti
10:10 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
10:05 Darıca Gençlerbirliği'nin futbolcuları maç sonu silahlı saldırıya uğradı
09:59 Cari denge eylülde 1.8 milyar dolar fazla verdi
09:42 Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yağış öğlen saatlerinde şiddetini artıracak, montsuz dışarı çıkmayın
09:38 Fenerbahçe maçının ilk yarısını izlemesi yetti! Rıdvan Dilmen şampiyonluk adayını ilan etti
09:30 Haklarındaki iddialarla gündemden düşmeyen Tayyar-Özlem Öz çifti konuştu: Soy ismimi değiştirmemiz dışında her şey iftira
09:13 ABD, İran'ın Suriye'deki askeri tesislerine hava saldırısı gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 10:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: İrem Derici, yeni aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement