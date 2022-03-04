İrem Helvacıoğlu'ndan Evlilik Açıklaması - Son Dakika
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İrem Helvacıoğlu'ndan Evlilik Açıklaması

04.03.2022 21:26
İrem Helvacıoğlu'ndan Evlilik Açıklaması

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Yolaç Özcan ile geçtiğimiz gece Cahide'de sahne alan Yıldız Tilbe'yi dinlemeye geldi. Çıkışta basın mensuplarına konuşan Helvacıoğlu, evlilik açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl eylül ayında dört yıllık sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz gece Cahide çıkışı sevgilisiyle görüntülendi.

"ENGİN İLE İYİ ANLAŞIYORUZ"

'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisiyle ekranlara dönüş yapma hazırlığında olan İrem Helvacıoğlu, "Engin Öztürk ile iyi anlaşıyoruz. Seyircilerin gönlüne gireceğimizi düşünüyorum" dedi.

"EĞER EVLENİRSEK..."

Helvacıoğlu, "Yolaç Özcan ile evlenecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Bilmem... Belki olur sürpriz. İlişkimiz güzel gidiyor. Evlenme durumumuz olursa sizin haberiniz olur." ifadelerini kullandı.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pu su, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu şu sıralar 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide Engin Öztürk ile başrolü paylaşıyor.

İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İrem Helvacıoğlu bir süredir ünlü gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor.

İrem Helvacıoğlu'ndan Evlilik Açıklaması
İrem Helvacıoğlu'ndan Evlilik Açıklaması

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İrem Helvacıoğlu'ndan Evlilik Açıklaması - Son Dakika


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