İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu

Geniş Video İzle

İrem Helvacıoğlu, 2024 yılının Ekim ayında Ural Kaspar ile evlenmişti. Üç aylık hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde duyuran güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çiftin bir kız çocukları olacak

06.05.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz sene Ekim ayında nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu; pembe elbiseyle yaptığı paylaşımda 'kızım geliyor' diyerek takipçilerine müjdeyi verdi

Rol aldığı her yapımla izleyicinin gönlünü fetheden başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatında da mutluluğu zirvede yaşıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Ural Kaspar ile sade ama şık bir törenle evlenen Helvacıoğlu, şimdi annelik heyecanı içinde.

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu

35 yaşındaki güzel oyuncu, kısa süre önce hamile olduğunu duyurarak sevenlerini sevince boğmuştu. 3 aylık hamile olan Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Takipçilerine önce küçük bir anketle "Sizce kız mı, erkek mi?" sorusunu yönelten oyuncu, cevabı ise sevimli bir video ile verdi. Askıya pembe minik bir elbise asarak çektiği videoda, mutluluğunu gizleyemeyen Helvacıoğlu, "Evet, bir kız geliyor!" notuyla duygularını paylaştı.

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu
İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu

İrem Helvacıoğlu, Sosyal Medya, Magazin, 3-sayfa, Eğitim, Medya, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fırat Yanku:
    ismi de helva olsun ?? 0 1 Yanıtla
  • aragorn:
    adamı çok aramışmı 0 1 Yanıtla
  • 6490203:
    siz ciddi misiniz bu kadar önemli bir haberi siz veremezsiniz ancak CB verebilir hadi onun işi var diyelim Aile Bakanı var onu da geçtim devletin TRT di var siz kimsiniz bu haberi verebiliyor sunuz haddinizi bilin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:09:32. #7.12#
SON DAKİKA: İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.