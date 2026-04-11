"Komşu" Işın Karaca\'yı deport etti: Milli bir meseleymiş

11.04.2026 08:09
Şarkıcı Işın Karaca, 2024 yılında Yunanistan’da İzmir Marşı’nı söyleyerek "Ne mutlu Türk’üm diyene" dediği gerekçesiyle Yunanistan’a alınmadığını açıkladı.

Şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan’a girişine izin verilmediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatan Karaca, Atina’da bulunduğu sırada ülkeye girişinin reddedildiğini duyurdu.

GEREKÇE OLARAK İZMİR MARŞI GÖSTERİLDİ

Karaca, kendisine verilen belgeleri paylaşarak, 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği İzmir Marşı ve kullandığı ifadeler nedeniyle ülkeye alınmadığını belirtti. Ünlü sanatçı, bu durumun “milli bir mesele” olarak değerlendirildiğini ifade etti.

AİLESİ GİRDİ, KENDİSİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Yaşadığı süreci aktaran Karaca, eşi ve kızının Yunanistan’a giriş yapabildiğini ancak kendisinin deport edildiğini söyledi. Saatlerdir bekletildiğini dile getiren sanatçı, "Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar. Saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış.” dedi.

“TURİST OLARAK GELDİK, BU MUAMELEYİ GÖRDÜK”

Karaca, turist olarak gittikleri bir ülkede bu şekilde karşılanmalarına isyan ederek, temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını belirtti. Yaşadığı süreci eleştiren sanatçı, durumu kamuoyuyla paylaştı.

