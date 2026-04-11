"Komşu" Işın Karaca\'yı deport etti: Milli bir meseleymiş

Şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan’a girişine izin verilmediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatan Karaca, Atina’da bulunduğu sırada ülkeye girişinin reddedildiğini duyurdu.
Karaca, kendisine verilen belgeleri paylaşarak, 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği İzmir Marşı ve kullandığı ifadeler nedeniyle ülkeye alınmadığını belirtti. Ünlü sanatçı, bu durumun “milli bir mesele” olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Yaşadığı süreci aktaran Karaca, eşi ve kızının Yunanistan’a giriş yapabildiğini ancak kendisinin deport edildiğini söyledi. Saatlerdir bekletildiğini dile getiren sanatçı, "Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar. Saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış.” dedi.
Karaca, turist olarak gittikleri bir ülkede bu şekilde karşılanmalarına isyan ederek, temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını belirtti. Yaşadığı süreci eleştiren sanatçı, durumu kamuoyuyla paylaştı.
