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İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti kızlarına Azra adını verdi - Son Dakika
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İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti kızlarına Azra adını verdi

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal, Manisa'da düzenledikleri kır düğününde köpekleriyle birlikte evlenmişti. Çift, 2 Ocak'ta kızları Azra'yı kucaklarına aldı. Mutlu haberi sosyal medyada paylaşan çift, 'Hayatımıza, gönlümüze hoş geldin minik kızım' mesajını yazdı.

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti kızlarına Azra adını verdi
16.01.2024 - 20:31,
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Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuk kariyerine 'Güneşi Beklerken' dizisiyle adım atmıştı.

Daha sonra 'Aşk Yalanı Sever', 'Sen Çal Kapımı', 'Lise Devriyesi', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ve ' Barış Akarsu: Merhaba' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında memleketi Manisa'da Hande Ünal ile nikah masasına oturmuştu.

Düğüne köpekleri de gitmişti

Kır düğünü yapan ünlü çifte, mutlu günlerinde köpekleri de eşlik etmişti.

Azra doğdu

2 Ocak'ta anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ikili, 2 kilo 600 gram dünyaya gelen kızlarına Azra adını verdi.

"Hoş geldin minik kızım"

Hande Ünsal ve İsmail Ege Şaşmaz, sosyal medyada yaptıkları ortak paylaşıma, "Hayatımıza, gönlümüze hoş geldin minik kızım." mesajını yazdı.

Kaynak: Magazinkolik
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