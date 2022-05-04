İsmail Yk Evlenecekleri Korkuttu - Son Dakika
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İsmail Yk Evlenecekleri Korkuttu

04.05.2022 15:07
İsmail Yk Evlenecekleri Korkuttu

İsmail YK "Ağzı Olan Konuşuyor"  isimli yeni klibinin fragmanını yayınlandı. Klip evlenmeden önceki hayaller ile evlendikten sonraki gerçekleri konu alması dikkat çekti.

Yayınlandığı andan itibaren klip çıkmadan hayranları tarafından büyük ilgi gören fragmanda İsmail YK, evlenmeden önceki hayallerini ve evlendikten sonra olan gerçekleri canlandırması evlenmeye niyetli olanların kafasını karıştırdı.

Hayaller ve gerçekler olarak ikiye ayrılan "Ağzı Olan Konuşuyor" isimli şarkının klibi 9 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak. Sürekli evlilik sorularıyla karşı karşıya kalan İsmail YK,"Evliliği çok düşündüğüm için evlenmeyi düşünmüyorum" dedi ve nedenini klibinde anlattığını söyledi.

İsmail Yk Evlenecekleri Korkuttu
İsmail Yk Evlenecekleri Korkuttu
İsmail Yk Evlenecekleri Korkuttu

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Kaynak: Snob Magazin

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