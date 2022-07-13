İspanya'da Onur Seyit Yaran Rüzgârı - Son Dakika
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İspanya'da Onur Seyit Yaran Rüzgârı

13.07.2022 21:00
İspanya'da Onur Seyit Yaran Rüzgârı

"Kardeşlerim" dizisiyle İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı. İspanyol basını genç oyuncuya büyük ilgi gösterdi.

Genç kuşağın en dikkat çeken yıldızlarından Onur Seyit Yaran, "Kardeşlerim" dizisinin İspanya'da yayınlanmasıyla ülkede geniş bir hayran kitlesi edindi. Yakışıklı oyuncu, İspanyol TV kanalı Antena 3 tarafından ülkeye davet edildi.

HEM TV HEM DERGİ ÇEKİMİ

Daha önce Cansu Dere'nin de katıldığı televizyon programına konuk olmak üzere İspanya'ya giden Onur Seyit Yaran'a ülke basınının ilgisi büyük oldu. Genç oyuncuyla ilgili çok sayıda haber yapıldı. Yaran, İspanya'nın önde gelen dergilerinden biri için objektif karşısına da geçti.

PLAJDA HEYECAN YARATTI

Onur Seyit Yaran, İspanya seyahati sırasında küçük bir deniz kaçamağı da yaptı. Konuk olduğu program öncesinde Barselona'da plaja giden Yaran, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Plajda genç oyuncuyu gören İspanyollar, kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin İspanya'da Onur Seyit Yaran Rüzgârı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da Onur Seyit Yaran Rüzgârı - Son Dakika
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