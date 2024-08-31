İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi

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Etiler'deki bir sitede 10 bin TL kiraya oturan Kaya Çilingiroğlu, güçlendirme çalışması için kentsel dönüşüme giren apartmandan taşınmak istemedi. Belediyeden alınan rapora inanmayan Çilingiroğlu, dairenden taşınmak için ev sahibinden 2 milyon TL istedi. Ev sahibi duruma isyan ederken Çilingiroğlu da olayın yargıya taşındığını bu süreçte de elektrik ve suyunun kesildiğini söyledi.

31.08.2024 15:24
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Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de 10 bin TL kiraya oturduğu ev sahibiyle mahkemelik oldu. Kentsel dönüşüm kararına rağmen evden taşınmak istemeyen Çilingiroğlu'nun ev sahibinden 2 milyon TL istediği ileri sürüldü.

"APARTMANIN GÜÇLENDİRİLMESİNİ İSTEMİYOR"

ATV Haber'de yer alan habere göre, Kaya Çilingiroğlu'nun yaşadığı Etiler'deki sitenin güçlendirilmesi için kentsel dönüşüm kararı alındı. Apartman sakinleri birer birer taşınırken Kaya Çilingiroğlu ve 2 kiracı taşınmak istemedi. Çilingiroğlu'nun apartmandan alınan karot örneği sonucu verilen belgelere inanmadığını söyleyen ev sahibinin oğlu, "Evden çıkmak istemedi, güçlendirme işlemini yaptırmak istemediğini belirtti. 150 metrekare 3+1, havuzlu ve otoparklı evde 10 bin 63 liraya oturuyordu. Bundan dolayı da taşınmak istemiyor. Evden çıkın daha sonra aynı bedelle gelip yine oturun dedik ama kabul etmedi" dedi.

Ev sahibi Can Aksoy ise açıklamasında "Bizim 2-3 kiracıyı evinden çıkartmak için böyle bir şey yaptığımızı söylüyor. Biz aptal mıyız 2-3 kiracıyı çıkartmak için masrafa girerek 1,5-2 milyon lira güçlendirme parası verelim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi

ÇİLİNGİROĞLU: EV SAHİBİ ELEKTRİK VE SUYU KESTİ

Konuyla ilgili OdaTV'ye konuşan Kaya Çilingiroğlu ise ev sahibinden talep ettiği ücretin yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: "Olay yargıya taşındı. Ev sahibi de elektriği, suyu kesti. Asansörü kapattı. İki aydır suyum yok, bu asırda su kesmek ne demek? Üstüne üstlük mahkemeden tedbir kararım var, onu da uygulamıyorlar."

İstanbul\'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi

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Son Dakika Magazin İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Türk Ak: 10 bin kira çok veriyeahhhhh ben gaziosmanpaşada bodrum 1+1 eve 15 bin ödüyorum 35 2 Yanıtla
  • Yavuz Simsek: Bu servetle kirada mı oturuyormuş çok inandırıcı e 28 4 Yanıtla
  • Bu Kim: parada zengine lazimmiş 24 2 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Zengin bunu yaparsa fakir ne yapsın. 10 bin liraya adamın evini zapt etmişsin 11 1 Yanıtla
  • Mustafa Naz: o adam kirada oturmasini birakin apartmadaoturmasi bile tuhaf bu iste bisey var 6 0 Yanıtla
  • Uçan Adam: Bunun ferayesi pardon ferrarisi yok muydu 3 0 Yanıtla
  • bilal gedik: ?????? 1 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Buda eşiğin kulağına suyu kaçırmış... 0 0 Yanıtla

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