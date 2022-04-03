İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı - Son Dakika
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İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı

03.04.2022 18:32

Güldür Güldür programında dün akşam Fahrettin Koca'nın canlandırıldığı skeç, büyük beğeni topladı. Bakan Koca'nın taklit edilmesi seyircilerin en çok güldüğü anlardan biri oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programının dün akşamki 300'üncü bölümüne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlandırıldığı skeç damga vurdu.

BAKAN KOCA'NIN TAKLİDİ DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüs için alınan tedbirlere kurgusal bir zombi salgınıyla gönderme yapılan skeçte, Bakan Koca'nın taklit edilmesi seyircilerin en çok güldüğü anlardan biri oldu.

"BANA YAKLAŞMA" GÖNDERMESİ

Pandeminin ilk günlerinde Bakan Koca'nın kulağına Sağlık Bakanlığı'ndan birisinin eğilerek bir şey söylemesi de göndermeler arasında yer aldı.

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Fahrettin Koca, Skeç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı - Son Dakika
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