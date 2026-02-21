İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış

İzmir\'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses\'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış
21.02.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 2023 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitede çıkan ve evini de kapsayan yangın hakkında yıllar sonra yeni bir açıklama yaptı. Yangının ardından büyük bir üzüntü yaşayan Tatlıses, maddi kayıplarından ziyade manevi kayıplarına dikkat çekmişti. İmparator, yıllar sonra gelen yeni açıklamasında ise en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü belirtti.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 28 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan lüks site yangını, yeniden gündemde. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in de dairesinin bulunduğu blokta çıkan ve ancak 8 saatte kontrol altına alınabilen yangın, geride büyük bir enkaz bırakmıştı.

"GENÇLİĞİM VE ÖDÜLLERİM YANDI" DEMİŞTİ

Yangının ardından büyük bir üzüntü yaşayan Tatlıses, o dönem yaptığı açıklamada maddi kaybından ziyade manevi kayıplarına dikkat çekmişti. Ünlü sanatçı, "Evimiz yansa iyi, benim gençliğim yandı. 45 senede aldığım ödüllerim, 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım o plaketler yandı." diyerek yaşadığı acıyı dile getirmişti.

İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış

YILLAR SONRA GELEN "TURŞU" SİTEMİ

Dairelerin kullanılamaz hale geldiği facianın üzerinden geçen sürenin ardından Tatlıses, magazin dünyasında çok konuşulacak yeni bir açıklama yaptı. Kayıplarını hatırlatan imparator, bu kez esprili ama sitemkâr bir dille en çok üzüldüğü şeyi paylaştı: "En çok 15 bidon turşumun yanmasına üzüldüm."

Tatlıses'in bu açıklaması, takipçileri arasında "İmparator yine formunda" yorumlarına neden olurken, yangının bıraktığı derin izleri de bir kez daha hatırlattı.

Tatlıses'in evinin bulunduğu o sitede şu an 4+1 lüks bir daire 43 milyon 500 bin TL'ye alıcı buluyor.

İbrahim Tatlıses, Narlıdere, Magazin, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu Saman balyasının altında can verdi Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu! Saman balyasının altında can verdi
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Köprüde can pazarı Tutunamayınca yere düştü Köprüde can pazarı! Tutunamayınca yere düştü
CHP’li başkan partiden ihraç edildi CHP'li başkan partiden ihraç edildi

21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:14
Bir şok daha Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 22:00:22. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de milyonluk evi yanan İbrahim Tatlıses'ten yıllar sonra beklenmedik çıkış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.