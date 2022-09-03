Gülşen İzmir Fuarı'nda Sahne Alacaktı! Yerine Bakın Kim Sahneye Çıkıyor - Son Dakika
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Gülşen İzmir Fuarı'nda Sahne Alacaktı! Yerine Bakın Kim Sahneye Çıkıyor

03.09.2022 16:41
Gülşen İzmir Fuarı'nda Sahne Alacaktı! Yerine Bakın Kim Sahneye Çıkıyor

İzmir Fuarı'nda 3 Eylül'de sahneye çıkması planlanan sanatçı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle söz konusu konseri şarkıcının orkestra ve vokal grubu gerçekleştirecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı 91. Kez kapılarını açarken bugün (3 Eylül) Çim Konserleri'nde sahne alcaklar sanatçı Gülşen ev hapsinde olması nedeniyle İzmirlilerle buluşamayacak.

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İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri(İZFAŞ) tarafından yapılan açıklamada, imam hatip lisesinde öğrenim görmüş arkadaşına yaptığı şaka nedeniyle tutuklanan daha sonra ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun adli nedenle sahneye çıkamayacağını ve sanatçının orkestra ve vokal grubunun sahneye çıkacağı belirtildi.

İzfaş'tan yapılan açıklama şöyle; İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen'in orkestra ve vokal grubu saat 21.30'da Çim Sahne'de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Gülşen İzmir Fuarı'nda Sahne Alacaktı! Yerine Bakın Kim Sahneye Çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülşen İzmir Fuarı'nda Sahne Alacaktı! Yerine Bakın Kim Sahneye Çıkıyor - Son Dakika
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