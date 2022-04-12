İzzet Yıldızhan'dan Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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İzzet Yıldızhan'dan Anlamlı Ziyaret

12.04.2022 19:10
İzzet Yıldızhan'dan Anlamlı Ziyaret

İzzet Yıldızhan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'inci yıl dönümü dolayısıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Yıldızhan, Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü dolayısıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. İşte ayrıntılar...

Kutlamaya Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın davetlisi olarak katılan usta sanatçı İzzet Yıldızhan, yaptığı ziyaret sonrası şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

"KENDİ AİLEMDEN FARKLARI YOK"

İzzet Yıldızhan, "Bu topraklar şehit kanıyla yoğruldu, bayrağımızın doğuş hikayesinde dahi şehit kanı var. Onların değeri, kıymeti mukayese edilmeyecek bir mertebe. Aileleri ise bir o kadar kıymetli benim için. Kendi ailemden hiçbir farkları yoktur gözümde." dedi.

İzzet Yıldızhan'dan Anlamlı Ziyaret
İzzet Yıldızhan'dan Anlamlı Ziyaret

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İzzet Yıldızhan, Tacettin Aslan, Şehit, Bursa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan'dan Anlamlı Ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzzet Yıldızhan'dan Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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