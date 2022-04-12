İzzet Yıldızhan'dan Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

Kutlamaya Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın davetlisi olarak katılan usta sanatçı İzzet Yıldızhan, yaptığı ziyaret sonrası şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

"KENDİ AİLEMDEN FARKLARI YOK"

İzzet Yıldızhan, "Bu topraklar şehit kanıyla yoğruldu, bayrağımızın doğuş hikayesinde dahi şehit kanı var. Onların değeri, kıymeti mukayese edilmeyecek bir mertebe. Aileleri ise bir o kadar kıymetli benim için. Kendi ailemden hiçbir farkları yoktur gözümde." dedi.