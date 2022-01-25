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İzzet Yıldızhan eleştirilere sessiz kalmadı! ''Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz'' - Son Dakika

İzzet Yıldızhan eleştirilere sessiz kalmadı! ''Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz''

25.01.2022 14:17
İzzet Yıldızhan eleştirilere sessiz kalmadı! ''Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz''

Türkücü İzzet Yıldızhan, "Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" ifadesine gelen eleştirilere yanıt verdi. Beraat ettiği bir davayla hedef alındığını ileri sürerek "Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri 'eleştirmişti.'

Yıldızhan, özellikle sosyal medyada tepki çeken açıklamasında şunları söylemişti: "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var."

Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz'ın haberine göre; önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan türkücü, konser öncesi gazetecilerle bir araya gelerek, sorulara cevap verdi.

''İSTERLERSE ÇIPLAK ÇIKSINLAR''

Yıldızhan, "O röportajdan sonra aldığım mesajın, telefonun haddi hesabı yok. Belli ki birçok insanın duygularına tercüman olmuşum ama ben orada kendi görüşümü ifade ettim. Bazı kendini bilmezler konuyu alakasız yerlere getirdiler. Tabii onlarda kendi tanıtımını yapacaklar diye fırsat bildiler benim söylemimi. İsterse çıplak çıksınlar. Ben kendi fikrimi paylaştım sadece" dedi.

''KİMSE BANA İFTİRA ATAMAZ''

Hakkında çıkan haberler hakkında da konuşan Yıldızhan, "Kendini bilmez insanların üzerine attıkları iftiraları karşılıksız bırakmayacağım söylemiştim. Şunu da belirtmek isterim ki; benim beraat edip, suçsuz bulunduğum bir davadan kimse bana iftira atamaz. Avukat ordusuyla bunların hepsinin hesabını adalet makamlarında soracağım. Öyle yok iftira at, kenarı çekil! Bedel ödeyeceksiniz" diye konuştu.

HANDE YENER'İ Mİ KASTEDİYOR?

İzzet Yıldızhan'ın tepki çeken sözlerinin ardından Hande Yener, sosyal medya hesabında "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" mesajını paylaşmıştı.

Yener'in, Yıldızhan'ın bir otelde grup seks partisi sırasında basıldığı iddiasına gönderme yaptığı düşünülüyor.

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İzzet Yıldızhan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan eleştirilere sessiz kalmadı! ''Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz'' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İzzet Yıldızhan eleştirilere sessiz kalmadı! ''Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz'' - Son Dakika
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