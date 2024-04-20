İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Sanat camiasında ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan'ın 23 yıldır evli olduğu eşi ilk kez ortaya çıktı. Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen ünlü şarkıcı, eşi Ajda Yıldızhan ile bir davete katıldı.

20.04.2024 09:05  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zaman zaman yaptığı ilginç çıkışlarla magazin dünyasında adından söz ettiren İzzet Yıldızhan, son olarak 23 yıllık eşiyle gündem oldu. Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmemeye özen gösteren ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı
Ünlü şarkıcının farklı kadınlardan 9 çocuğu var

"ŞANSLI ADAMSIN" YORUMLARI YAPILDI

Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan'a sosyal medyada "Güzel kadın", "Şanslı adamsın", "Eşin çok güzelmiş" şeklinde yorumlar yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor.

İşte İzzet Yıldızhan ve 23 yıllık eşi;

İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı
İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi, İzzet Yıldızhan, Ünlüler, Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ünlü Sanatçı Umut Akyürek Hastaneye Kaldırıldı
    05:09 Ünlü Sanatçı Umut Akyürek Hastaneye Kaldırıldı

    Estetik operasyonlar nedeniyle 'Yerli Angelina Jolie' lakabını alan ünlü sanatçı Umut Akyürek, yakalandığı virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede oksijen tüpüyle nefes alan sanatçı, herkese uyarılarda bulunarak kendilerine dikkat etmelerini söyledi. Umut Akyürek'in bir süre daha hastanede kalacağı ve sahne programlarını iptal ettiği öğrenildi.

  • Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için harekete geçti
    01:09 Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için harekete geçti

    DNA testiyle ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, şimdi de annesi Suphiye Orancı'ya ulaşabilmek için Müge Anlı'nın programına katıldı. Suphiye Hanım'ın çocuklarının biyolojik babasıyla ilgili iddialar da programda ele alındı. Ümit Besen ise bahsi geçen kadını tanımadığını ve olaylarla hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti.

  • Önce kardeşleri sonra kendisi... Edirne'nin en meşhur ciğercisi hayatını kaybetti
    22:09 Önce kardeşleri sonra kendisi... Edirne'nin en meşhur ciğercisi hayatını kaybetti

    Edirne'de 2 ay önce toprağa verdiği ağabeyinin acısını sindiremeden geçen hafta Perşembe günü yine bir ağabeyini daha toprağa veren Edirne'nin meşhur ciğercisi Bahri Dinar, uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edirne'nin tanıtıma büyük katkı sağlayan kentin sevilen yüzü, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı 63 yaşındaki Bahri Dinar, hayatını kaybetti.

  • Müjde Ar'a Münih Türk Film Günlerinde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'
    21:10 Müjde Ar'a Münih Türk Film Günlerinde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'

    Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadınları desteklemeye adadığı hayatını anlattı ve kendisine verilen ödülün iki sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek festivalde gösterildi.

  • Neşe Aksoy'dan Akciğer Kanseri İtirafı
    21:10 Neşe Aksoy'dan Akciğer Kanseri İtirafı

    Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Neşe Aksoy, yaklaşık 10 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve yaşadıklarını magazinci.com'daki köşesinde paylaştı. Aksoy, son tahlillerinde yeni kitlelerin görüldüğünü belirterek gelecek süreç hakkında bilgi vermedi.

  • Edirne'nin Tava Ciğer Elçisi Bahri Dinar Vefat Etti
    20:11 Edirne'nin Tava Ciğer Elçisi Bahri Dinar Vefat Etti

    Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğeri ve şehri tanıtmak için yaptığı çalışmalarla bilinen Dinar'ın vefat haberi, Edirnelileri derin bir üzüntüye boğdu. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı ve Bahri Dinar için duygusal açıklamalar yapıldı.

  • Arka Sokaklar 670. Bölüm: Ekip, Rus bürokrata suikast girişimini önlemeye çalışıyor
    17:28 Arka Sokaklar 670. Bölüm: Ekip, Rus bürokrata suikast girişimini önlemeye çalışıyor

    Kuzgun, İstanbul'da bir konferans verecek olan ünlü Rus bürokrat Ivan Nazımovıc'in peşindedir. Ekibimiz Ivan için bir koruma kalkanı oluşturur. Bir asker uğurlama töreninde havaya sıkılan kör bir kurşunla kızını kaybeden baba Kazım intikamını almak için ilginç bir yola başvurur. Arka Sokaklar 671. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Engin, casusluktan gözaltına alınıyor! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 19 Nisan Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

  • Erol Küçükyalçın'ın Anma Konseri Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Yapıldı
    17:10 Erol Küçükyalçın'ın Anma Konseri Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Yapıldı

    2018 yılında hayatını kaybeden Türk Musikisi'nin önemli isimlerinden Erol Küçükyalçın için anma konseri düzenlendi. İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği Başkanı Nilüfer Fenerci Yargıcı, konuşmasında hocanın adını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Konserde Küçükyalçın'ın en sevdiği Türk Musikisi şarkıları seslendirildi ve izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Erol Küçükyalçın, TRT radyolarında bantları denetimden geçen nadir sanatçılardan biriydi ve 40 yıl boyunca İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği'nin hocası ve şefi olarak görev yapmıştı.

  • Ege, İstanbul'u farklı gözlerle anlatan klibi hakkında konuştu
    17:09 Ege, İstanbul'u farklı gözlerle anlatan klibi hakkında konuştu

    Ege, çekilen görüntülerden sonra İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediğimizi söyledi. Ayrıca, oyuncuların şarkı söylemesi konusunda da açıklamalarda bulundu ve bu durumun mesleki etikle bağdaşmadığını ve haksız rekabete neden olduğunu belirtti.


09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
08:17 Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
23:42 DEM Parti’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya “müfettiş“ yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın DEM Parti'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya "müfettiş" yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın
09:43 Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu
09:06 İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı
08:57 TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan’da böyle görüntülendi TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan'da böyle görüntülendi
08:51 Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal: Beşiktaş’ı eleyeceğiz Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal: Beşiktaş'ı eleyeceğiz
01:14 İntihar etmek için 4’üncü kattan atlayan şahıs, başka bir kişinin üzerine düştü İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, başka bir kişinin üzerine düştü
22:48 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı
22:38 Gaziosmanpaşa’da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24’e Yükseldi Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi
21:17 İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: ’Allah bilir’ cevabını bile vermiyorum İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: 'Allah bilir' cevabını bile vermiyorum
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 10:07:32. #1.11#
SON DAKİKA: İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement