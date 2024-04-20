İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı

Ege, İstanbul'u farklı gözlerle anlatan klibi hakkında konuştu

Ege, çekilen görüntülerden sonra İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediğimizi söyledi. Ayrıca, oyuncuların şarkı söylemesi konusunda da açıklamalarda bulundu ve bu durumun mesleki etikle bağdaşmadığını ve haksız rekabete neden olduğunu belirtti.