İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerken paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Ece Seçkin sosyal medya hesabından Yıldızhan'ı tiye aldı.
İzzet Yıldızhan daha önce kadın sanatçılara yönelik "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleri ile gündem olmuştu.
"BENİM PSİKOLOJİMİ BOZUYOR"
Ünlü Şarkıcı Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede şarkı söylerkenki anlarını alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:
"Bize "sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor"
Bize "sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor
Son Dakika › Magazin › İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylemesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Gaddar dizisindeki başrolüyle yeniden gündemde olan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları uzun zamandır gündeme geliyordu. Ancak Ulusoy, bir mekan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada aralarında küslük olmadığını belirtti. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini ve yoğun iş temposu nedeniyle görüşemediklerini söyledi.
Hastanede tedaviye alınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alço'nun tedavisinin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam edileceği belirtildi.
Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaştı. Karides güvecin 800 lira, bonfilenin 1000 lira ve kalamarın 700 liradan satıldığını gösteren listeye tepki gösteren Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin" dedi.
Netflix'in haftalık olarak paylaştığı sıralamaya göre, 3 Cisim Problemi dizisi en çok izlenen yapım oldu. Ahit Musa'nın Hikayesi ikinci sırada yer aldı. Diğer diziler ise The Gentlemen, Cinayet Vakaları: New York ve Avatar The Last Airbender olarak sıralandı.
Buket Aydın, sunuculuk yaptığı bir sosyal medya kanalında Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Özgür Demirtaş ise Aydın'a sert bir yanıt vererek, milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamayacağını belirtti. İkilinin daha önceki atışmaları da gündem olmuştu.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, bugün öğle saatlerinde bulantı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan Alço'nun genel durumu iyi ve bilinci açıktır.
Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Eşi Burcu Alço, sevenlerden dualarını eksik etmemelerini istedi.
Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Başarılı oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin çifti, dün anne ve baba oldu. Ahmet Kural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğullarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, bebeğin ismini Kemal koymayı planladıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?