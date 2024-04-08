İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylemesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylemesi sosyal medyada gündem oldu

İzzet Yıldızhan\'ın teknede yarı çıplak şarkı söylemesi sosyal medyada gündem oldu

Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerkenki anlarını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Seçkin, Yıldızhan'ı daha önce kadın sanatçılara yönelik sözleriyle eleştirmişti.

08.04.2024 01:09
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İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerken paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Ece Seçkin sosyal medya hesabından Yıldızhan'ı tiye aldı.

İzzet Yıldızhan daha önce kadın sanatçılara yönelik "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleri ile gündem olmuştu.

"BENİM PSİKOLOJİMİ BOZUYOR"

Ünlü Şarkıcı Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede şarkı söylerkenki anlarını alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"Bize "sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor"

Bize "sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor

Kaynak: Magazinkolik

İzzet Yıldızhan, Ece Seçkin, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylemesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylemesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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