Müge Anlı'ya katılan Japon kadın, eski nişanlısının kendisini dolandırdığını söyledi, yayına katılan adam parayı canlı yayında geri verdi - Son Dakika
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Müge Anlı'ya katılan Japon kadın, eski nişanlısının kendisini dolandırdığını söyledi, yayına katılan adam parayı canlı yayında geri verdi

14.10.2022 16:45

Müge Anlı'nın programına katılan Yumiko Sakagami, Gaziantepli eski nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan tarafından 585 bin TL dolandırıldığını söyledi. Söz konusu suçlamaları kabul etmeyen Turuşkan, stüdyoya getirilen para sayma makinesi ile genç kadına 4 milyon 300 bin Japon Yeni teslim etti.

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı'nın programında ilginç bir olay yaşandı. Eski nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığını öne süren ve mağduriyetinin giderilmesi için yardım isteyen Yumiko Sakagami isimli Japon kadın, canlı yayında eski nişanlısı ile yüzleşti.

Müge Anlı'nın programında ilginç anlar! Canlı yayında deste deste para sayıp Japon kadına teslim ettiler

"BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM"

İlginç anlara sahne olan programda Mehmet Akif Turuşkan, "Ben dolandırıcı değilim" diyerek Sakagami'den aldığı paraları ödemeyi kabul etti. Turuşkan tarafından 585 bin TL dolandırıldığını söyleyen Japon kadına, 4 milyon 300 bin Japon Yeni teslim edildi. Paralar, stüdyoya getirilen para sayma makinesinde sayıldı.

YORUMLAR (1)
  • beyhan d: Müge Anlı dikkat dolandırıcılık sadece ülkemizde olmayabilir... Yumiko Sakagami ..hiç inandırıcı değil... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500
Müge Anlı'nın programında annenin cinayet itirafını izleyen Demet Akalın'dan beddua: Allah belanızı versin Müge Anlı'nın programında annenin cinayet itirafını izleyen Demet Akalın'dan beddua: Allah belanızı versin

Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'ya katılan Japon kadın, eski nişanlısının kendisini dolandırdığını söyledi, yayına katılan adam parayı canlı yayında geri verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'ya katılan Japon kadın, eski nişanlısının kendisini dolandırdığını söyledi, yayına katılan adam parayı canlı yayında geri verdi - Son Dakika
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