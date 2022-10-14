Müge Anlı'ya katılan Japon kadın, eski nişanlısının kendisini dolandırdığını söyledi, yayına katılan adam parayı canlı yayında geri verdi

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı'nın programında ilginç bir olay yaşandı. Eski nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığını öne süren ve mağduriyetinin giderilmesi için yardım isteyen Yumiko Sakagami isimli Japon kadın, canlı yayında eski nişanlısı ile yüzleşti.

"BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM"

İlginç anlara sahne olan programda Mehmet Akif Turuşkan, "Ben dolandırıcı değilim" diyerek Sakagami'den aldığı paraları ödemeyi kabul etti. Turuşkan tarafından 585 bin TL dolandırıldığını söyleyen Japon kadına, 4 milyon 300 bin Japon Yeni teslim edildi. Paralar, stüdyoya getirilen para sayma makinesinde sayıldı.