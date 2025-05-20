Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi - Son Dakika
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Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi

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Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, New York'ta düzenlenen 'Ring Them Bells' yardım konserinde ilginç bir frikik verdi. Sütyensiz giydiği elbisesinin kayması sonucu göğüslerinin bir kısmı görünen Lopez, bu duruma rağmen profesyonelliğini korudu. Konser, ünlü müzikallerin bestecisi John Kander'in sanat hayatını kutlamak için düzenlendi.

20.05.2025 14:43  Güncelleme: 14:50
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55 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Pazartesi günü New York'ta düzenlenen "Ring Them Bells" yardım konserinde ilginç bir frikik verdi.

Besteci John Kander'in 98. doğum günü için düzenlenen özel gecede sahne alan Lopez, etkinliğe derin dekolteli, şeftali rengi ve tüylü kolları olan gösterişli bir elbiseyle geldi. Ancak sütyensiz olan yıldız, yürürken elbisesinin kayması sonucu istemeden de olsa göğüslerinin bir kısmı göründü.

Bu küçük talihsizliğe rağmen profesyonelliğini koruyan Lopez, özgüvenli tavrından hiçbir şey kaybetmedi. Daha sonra ikinci bir kıyafet olarak yakası mücevherlerle süslenmiş, yüksek yakalı beyaz bir elbise giydi. Bu yeni kıyafet, asimetrik etek yapısı ve uzun kuyruğuyla bronzlaşmış bacaklarını sergiliyordu. Gümüş çanta ve yüksek platform topuklu ayakkabılarla şıklığını tamamladı.

Alan Cumming'in sunduğu konser, "Cabaret", "Chicago" ve "Kiss of the Spider Woman" gibi ünlü müzikallerin bestecisi John Kander'in sanat hayatını kutlamak için düzenlendi.

Bu arada basın kaynaklarına göre, Ben Affleck'ten yakın zamanda boşanan Lopez, yeniden aşk hayatına dönmeye hazırlanıyor. "Jennifer tekrar âşık olmak istiyor" diyen bir kaynak, şarkıcının özellikle "Yellowstone" dizisindeki Rip Wheeler karakteri gibi güçlü ve korumacı bir erkek tipine ilgi duyduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı şu sıralar New Jersey'de "Office Romance" adlı yeni filmini çekiyor ve 6 Haziran 2025'te Washington'da düzenlenecek World Pride Müzik Festivali'nde sahne alacak. Temmuz ayında 56. yaş gününü de ikizleri Max ve Emme ile kutlayacak olan yıldız, 2025'te kariyerinde yeniden parlamak istiyor.

Atlas filmi ile 2024'te büyük başarı yakalayan Lopez, Ben Affleck'ten ayrılması sonrası olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı. Daha önce Ojani Noa, Cris Judd ve Marc Anthony ile evlenen, Alex Rodriguez ile de nişanlanan yıldız, başarısız ilişkiler konusunda eleştirilmişti.

Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi

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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 12341234:
    jenifıra herşey yakışır 2 3 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Gunun flash haberi bekarlara gøz agrisi 3 1 Yanıtla
  • Osman Korkmaz:
    Bi emzir beni de .. emzirilme sürem kısa sürmüş çocukken 6 ay da emmem lazımmış jsjsjsjs 1 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    tamamen ne zaman cıplak gezecekler acaba 0 0 Yanıtla
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