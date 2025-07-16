İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, hayranlarına bir video mesaj ile seslendi. Mesajında Lopez; "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarklılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" dedi.
Jennifer Lopez ile tanışıp fotoğraf çektirmek isteyenler için 'Meet & Greet' biletleri, çok yakında satışa açılacağı öğrenildi. 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.
Jennifer Lopez'i İstanbul'da canlı izlemek isteyen müzikseverlerin, biletlerini bir an önce temin etmeleri öneriliyor.
Son Dakika › Magazin › Jennifer Lopez'den İstanbul'a sürpriz mesaj - Son Dakika
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