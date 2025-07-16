Jennifer Lopez\'den İstanbul\'a sürpriz mesaj

İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, hayranlarına bir video mesaj ile seslendi. Mesajında Lopez; "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarklılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" dedi.

Jennifer Lopez ile tanışıp fotoğraf çektirmek isteyenler için 'Meet & Greet' biletleri, çok yakında satışa açılacağı öğrenildi. 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

Jennifer Lopez'i İstanbul'da canlı izlemek isteyen müzikseverlerin, biletlerini bir an önce temin etmeleri öneriliyor.