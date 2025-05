Jill Sobule Yangında Hayatını Kaybetti

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, 66 yaşında evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, Minnesota'daki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. 1959 yılında Denver'da dünyaya gelen Jill Sobule, 1990 yılında çıkardığı ilk albümü 'Things Here Are Different' ile müzik dünyasına adım attı. Beş yıl sonra kendi adını taşıyan albümü Jill Sobule'u yayınladı. Albümde yer alan 'I Kissed a Girl' şarkısı dönemin hit şarkıları arasında yer aldı.