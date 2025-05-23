Justin Bieber\'dan Chris Brown\'a destek

31 yaşındaki şarkıcı, ABD'ye döndükten sonra özel jetten inerken çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Brown'a, "Welcome home" (Evine hoş geldin) mesajıyla yanıt verdi. Brown, "kafesten sahneye" sözleriyle turneye devam edeceğini de duyurdu. Brown'un kefaletle serbest bırakılması, sanatçının 2025 yazındaki uluslararası turnesinin devam etmesini sağladı. İngiltere ayağında Manchester, Cardiff, Londra, Birmingham ve Glasgow şehirlerinde sahneye çıkacak. Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen duruşmada Yargıç Tony Baumgartner, Brown'un 5 milyon sterlinlik güvence bedelini ödeyerek serbest kalmasına hükmetti. Bu güvence, kefalet şartlarına uyulmaması halinde mahkeme tarafından el konulabilecek bir teminat anlamına geliyor.

ÖZEL HAYATINDA FIRTINALAR DİNMİYOR

Chris Brown'a desteğini açıklayan Justin Bieber ise şu sıralar kendi hayatındaki çalkantılarla da gündemde. Eşi Hailey Bieber ile son dönemde yaşadıkları gerginliğin, Hailey'nin Vogue dergisine kapak olmasının ardından daha da arttığı öne sürülüyor. Çifte yakın kaynaklar, ilişkilerinin "ip üstünde" olduğunu ve ayrılık söylentilerinin güç kazandığını belirtiyor.