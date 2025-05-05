Justin Timberlake\'in İstanbul konseri öncesi kulis istekleri şaşırttı! Bir kuş sütü eksik

Pop müziğin dünya çapındaki yıldızı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında bir kez daha İstanbul'da sahne alacak. Sanatçı, 30 Temmuz 2025'te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumunda hayranlarıyla buluşacak. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz yoğun talep gördü. Timberlake'in sahne performansı, dans şovları ve canlı vokaliyle İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atması bekleniyor.

ŞAŞIRTAN KULİS TALEPLERİ

Sanatçının sahne öncesi hazırlıkları kapsamında kulisinde istediği malzemeler de kamuoyunun ilgisini çekti. Edinilen bilgiye göre Timberlake, konser günü kulisinde buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, elma, mango, dilimlenmiş karpuz ve Antep fıstığı bulundurulmasını istedi. Ayrıca kulisin tam 22 derece sıcaklıkta olması yönünde özel bir talepte bulunduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu kulis istekleri, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar, sanatçının isteklerini "profesyonellik gereği" olarak değerlendirdi. Ancak bazı kullanıcılar, bu kadar detaycı tercihlere mizahi yorumlar yaparak "Bir de plaj şemsiyesi isteseymiş",gibi esprilerde bulundu.