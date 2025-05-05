Justin Timberlake'in İstanbul konseri öncesi kulis istekleri şaşırttı! Bir kuş sütü eksik - Son Dakika
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Justin Timberlake'in İstanbul konseri öncesi kulis istekleri şaşırttı! Bir kuş sütü eksik

Justin Timberlake\'in İstanbul konseri öncesi kulis istekleri şaşırttı! Bir kuş sütü eksik

Dünya turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye gelecek olan Justin Timberlake, 30 Temmuz 2025'te İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda konser verecek. Sanatçının konser öncesi kulisinde buzlu bademden ananasa, mango ve karpuza kadar tropikal meyve çeşitleri ile 22 derece sabit sıcaklık talebi sosyal medyada gündem oldu.

05.05.2025 11:19
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Pop müziğin dünya çapındaki yıldızı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında bir kez daha İstanbul'da sahne alacak. Sanatçı, 30 Temmuz 2025'te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumunda hayranlarıyla buluşacak. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz yoğun talep gördü. Timberlake'in sahne performansı, dans şovları ve canlı vokaliyle İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atması bekleniyor.

ŞAŞIRTAN KULİS TALEPLERİ

Sanatçının sahne öncesi hazırlıkları kapsamında kulisinde istediği malzemeler de kamuoyunun ilgisini çekti. Edinilen bilgiye göre Timberlake, konser günü kulisinde buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, elma, mango, dilimlenmiş karpuz ve Antep fıstığı bulundurulmasını istedi. Ayrıca kulisin tam 22 derece sıcaklıkta olması yönünde özel bir talepte bulunduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu kulis istekleri, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar, sanatçının isteklerini "profesyonellik gereği" olarak değerlendirdi. Ancak bazı kullanıcılar, bu kadar detaycı tercihlere mizahi yorumlar yaparak "Bir de plaj şemsiyesi isteseymiş",gibi esprilerde bulundu.

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Son Dakika Magazin Justin Timberlake'in İstanbul konseri öncesi kulis istekleri şaşırttı! Bir kuş sütü eksik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Taner Avcı:
    g.tü kalkmış soytarılar,beş para etmez adamlar ,bide kimbilir kaç paradır biletleri ve tükenmistir. 32 2 Yanıtla
  • Kuzey-2187:
    iptal etsinler konseri, onun yerine bayhan çıksın tüketelim biletleri, para ülkemizde kalır. 22 2 Yanıtla
  • erkan zengin:
    pzvk gelmesin 7 1 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    iyide bunları bizim gullu bile istiyor. sasırmıs bu justin. 2 2 Yanıtla
  • aragorn:
    bizim kıçı kırık ünlüler biler neler taleb ediyor, sonuçta adam dünya starı bırakında olsun 0 1 Yanıtla
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