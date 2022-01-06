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Kaderimin Oyunu dizisinin yıldızından üzücü haber! - Son Dakika

Kaderimin Oyunu dizisinin yıldızından üzücü haber!

06.01.2022 17:12
Kaderimin Oyunu dizisinin yıldızından üzücü haber!

Kaderimin Oyunu dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'in korona virüsü testi pozitif çıktı. Karayel'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Star Tv'de izleyicilerle buluşan "Kaderimin Oyunu" dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, korona virüsüne yakalandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karayel'in karantina süresinin bitmek üzere olduğu ve dizinin çekimlerinin yeniden başlayacağı öğrenildi.

Senaryosunu Gül Abus Semercinin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi isimler yer alıyor.

KADERİMİN OYUNU KONUSU

Asiye'nin yıllar sonra Cemal'le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım oldu. Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye'nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde buldu. Harun'un yıllardır sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkarken, herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların tüm dengelerini değiştirdi.

Kaderimin Oyunu dizisinin yıldızından üzücü haber!
Kaderimin Oyunu dizisinin yıldızından üzücü haber!

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Kaderimin Oyunu, Öykü Karayel, Star Tv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu dizisinin yıldızından üzücü haber! - Son Dakika Magazin


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