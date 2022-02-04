Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenecek mi?

Bu işten çok karlı çıkacak! Şu anki değeri 150 bin TL, 10 yıl sonra milyonları bulacak

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu'nda yer yerinden oynayacak.

KADERİMİN OYUNU'NDA BUGÜN NELER OLACAK?

Asiye ve Mahir tekrar evlenmeye kara verir. Bu duruma karşı öfkeden deliye dönen Cemal, her şeyi itiraf etmek isteyecek. Asiye'yi son bir kez konuşmak için çağıran Cemal, Helin'e yakalanacak mı?

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI

Asiye : Öykü Karayel

Cemal : Akın Akınözü

Mahir : Sarp Apak

Helin : Meriç Aral

Zahide : Esra Dermancıoğlu

Harun : Müfit Karacan

Nedret : Ülkü Duru

Raci : Kaan Çakır

Nergis : Iraz Akçam

Uğur : Yıldırım Özcan