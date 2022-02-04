Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu'nda yer yerinden oynayacak.
Asiye ve Mahir tekrar evlenmeye kara verir. Bu duruma karşı öfkeden deliye dönen Cemal, her şeyi itiraf etmek isteyecek. Asiye'yi son bir kez konuşmak için çağıran Cemal, Helin'e yakalanacak mı?
Asiye : Öykü Karayel
Cemal : Akın Akınözü
Mahir : Sarp Apak
Helin : Meriç Aral
Zahide : Esra Dermancıoğlu
Harun : Müfit Karacan
Nedret : Ülkü Duru
Raci : Kaan Çakır
Nergis : Iraz Akçam
Uğur : Yıldırım Özcan
Son Dakika › Magazin › Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenecek mi? - Son Dakika Magazin