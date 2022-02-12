Kaderimin Oyunu'nda dün neler oldu? Cemal'in yaralanması neleri değiştirdi?

BaşrollerindeÖykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın başrollerinde yer aldığı Kaderimin Oyunu'nda, Asiye, Helin'e karşı suçlu hisseder. Cemal'e Helin'in iyi biri olduğunu anlatan Asiye, Mahir'i de üzmek istemez.

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal, Asiye'yi daha fazla mutsuz etmemek için uzak durma kararı alırken, Helin ve Cemal'in geçmişine dair perdeler aralanır. Raci, Mahir'den kurtulmak için ihtiyacı olan kozu bir türlü ele geçirememiştir ama durmaya niyeti yoktur. Mahir bir yandan Raci'yle mücadele ederken öte yandan Fikret'in gerçekleri öğrenmiş olmasının gerginliğindedir. Asiye'nin ikisine ait bir hatıra sakladığını öğrenen Cemal, içindeki ateşle yere göğe sığamaz ve tüm aileyi sarsacak bir olaya karışır.