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Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi? - Son Dakika

Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi?

20.10.2021 17:14

Gündüz kuşağı programlarında yaşanan garipliklere bir yenisi daha eklendi. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan programda bir kadın izleyici, kocasının yeni boşanıp yalnız yaşayan komşusuna 'sıkılırsan beni çağır' dediğini, iyi niyetli olup olmadığını sordu.

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programının bugün yayınlanan bölümüne kadın izleyicilerden birinin sorusu damga vurdu.

"SIKILIRSAN BENİ ÇAĞIR"

Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci'nin de yorumlarıyla renk kattığı programda eşinin, mahallede yalnız yaşayan yeni boşanmış bir kadına "Sıkılırsan beni çağır" dediğini aktaran kadın, kocasının "İyi niyetle söyledim" dediğini belirterek konuyu televizyon ekranlarına taşıdı. Nur Viral ve Esra Ezmeci, seyircinin yazdıklarına şaşkınlıkla tepki verdi.

"CİNSEL İÇERİK ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Viral, "Ne münasebet?" diye tepki verirken, Ezmeci şu açıklamalarda bulundu: "Hala bazı kültürel yapılarda, boşanmış bir kadının çok daha rahat olabileceği, çok daha rahat birliktelik yaşayabileceği algısı olabilen bir şey. O boşanmış kadın algısı var ya, ben onun evine giderim, dertlerine ortak olurum diye mesaj çakmış orada. Hiç bu iyi niyetli bir şey değil, iyi niyet aramayacağız. Sıkılırsa niye seni çağırsın? Sen onun sohbet edeceği biri değilsin. Sıkılırsan algısı orada başka bir cinsel içerik çağrıştırıyor. Sıkılırsan beni çağır, yalnızken. Hala bazı kültürlerde boşanmış kadının bazı şeyleri daha rahat yaşayabileceği algısı. Kadının hiç alakası yok. Bu algı, önyargı. Eşine çok büyük bedel ödetsin."

Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi?

Hayatta Her Şey Var, Esra Ezmeci, Nur Viral, Beyaz Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi? - Son Dakika
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