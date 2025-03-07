Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı? - Son Dakika
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Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

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Ünlü televizyoncu Nihat Hatipoğlu'nun programında bir kadın izleyici, ''Dolgu ve botoks yaptırmak günah mı? Yaptırmadan yaşayamam'' şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, ''Allah'ın yarattığı simayı bozmamakta fayda var'' yanıtını verdi.

07.03.2025 10:23
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ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca yayınlanan sahur programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na gelen bir soru hem kendisini hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

"YAPTIRMADAN YAŞAYAMAM"

Soru cevap kısmında stüdyoda mikrofonu alan bir kadın, "Dolgu ve botoks yaptırmak günah mı? Yaptırmadan yaşayamam" diyerek ünlü ilahiyatçıya merak ettiği soruyu yöneltti.

"ALLAH BİZİ GÜZEL YARATIYOR AMA..."

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, kadın konuğunun sorusuna "Allah bizi güzel yaratıyor ama biz kendimizi çirkinleştiriyoruz. Her yaşın bir güzelliği var. Yaşlanmak da güzel... Onun için Allah'ın yarattığı simayı bozmamakta fayda var" yanıtını verdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu anlar, izleyiciler arasında farklı yorumlara yol açtı.

Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu\'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Nihat Hatipoğlu, Televizyon, Magazin, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ercan Bey:
    Ben bu tiplerin, garip soruları sormak için özellikle bu programa gittiğini düşünüyorum. 50 3 Yanıtla
  • Fırat Yanku:
    ünlü televizyoncu tabiri iyi olmuş. İlahiyatçı falan değiller. 23 8 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    az kalsın yanlış anlıyordum 22 1 Yanıtla
  • 205622:
    Hatipoğlu lunun sevgili de yaptırmış mi acaba sonra Porche ye mi binmisler sonra Allah şükür 8 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BU ADAMIN KIYTIRIK SORULARA VERDİĞİ CEVAPLARI DEĞİL....O CEVAPLARI VERMEK İÇİN KANALIN ONA ÖDEDİĞİ ÜCRETİ MERAK EDİN.. 10 1 Yanıtla
  • 81855655As:
    lütfen hocalarımız, tv lerde gezmeyin.bilerek ve kasıtlı sorulan sorulara cevap vermek zorunda bırakıliyorsunuz,sonra birileri çıkıp işimiz bittide bunlarlamı uğraşiyorsunuz.tv de konuşun faydalı bilgileri verin.seyirci sorularını msg yazsın.mantıklı olana cevap verir.abuk subuk soruları geçersiniz.canlı yayında herşeye cevap verek zorunda kaliyorsunuz değerli hocalarımız. 5 2 Yanıtla
  • Kenan Dağ:
    Son dakika internet haber sitesi bu kadar düşmeyin ya, bu manşet ne allah aşkına 3 2 Yanıtla
  • tolga altun:
    bi soruyada net cevap ver Allah için hep ortadan gidiyo 0 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    orjinal mal 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı? - Son Dakika
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