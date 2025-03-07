Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu\'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

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ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca yayınlanan sahur programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na gelen bir soru hem kendisini hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

"YAPTIRMADAN YAŞAYAMAM"

Soru cevap kısmında stüdyoda mikrofonu alan bir kadın, "Dolgu ve botoks yaptırmak günah mı? Yaptırmadan yaşayamam" diyerek ünlü ilahiyatçıya merak ettiği soruyu yöneltti.

"ALLAH BİZİ GÜZEL YARATIYOR AMA..."

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, kadın konuğunun sorusuna "Allah bizi güzel yaratıyor ama biz kendimizi çirkinleştiriyoruz. Her yaşın bir güzelliği var. Yaşlanmak da güzel... Onun için Allah'ın yarattığı simayı bozmamakta fayda var" yanıtını verdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu anlar, izleyiciler arasında farklı yorumlara yol açtı.