Kadın oyuncuya yumruk atmak istediğini itiraf etti

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Dünyaca ünlü aktör Guy Pearce, kariyerinin başlarında bir kadın rol arkadaşına yumruk atmak istediğini itiraf etti.

The Brutalist filmindeki yardımcı rolüyle Oscar'a aday gösterilen Guy Pearce, The Times'a konuştu.

57 yaşındaki Pearce, konuşması sırasında herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. "Neighbours dizisinden ayrıldıktan bir yıl sonra bir oyunda rol aldım ve kendini beğenmiş bir aktris, 'Bunu nasıl yapabildin?' dedi. Ona yumruk atmak istedim" itirafıyla gündeme geldi.

"5 YIL SONRA GÖRDÜM"

Ünlü aktör, sözlerine "Tabii ki ona yumruk atmadım" diye devam etti ve kadının tavrının çok korkunç olduğunun altını çizdi.

Yumruk atmak istediği kadın oyuncunun ismini vermek istemeyen Pearce, "Beş yıl sonra onu televizyondaki berbat bir reklamda oynarken gördüm" ifadelerini kullandı.