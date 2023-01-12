Eşiyle ilgili anlattığı hikayenin çalıntı olduğu söylenen Kadir Doğulu'ndan cevap: Herkesin yaşadığı bir şey - Son Dakika
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Eşiyle ilgili anlattığı hikayenin çalıntı olduğu söylenen Kadir Doğulu'ndan cevap: Herkesin yaşadığı bir şey

12.01.2023 13:27
Eşiyle ilgili anlattığı hikayenin çalıntı olduğu söylenen Kadir Doğulu'ndan cevap: Herkesin yaşadığı bir şey

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye Yılbaşı programında anlattığı hikayesinin, çalıntı iddialarına ilk kez açıklık getirdi. İşte haberin detayları...

Kadir Doğulu, Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı çıkışında görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda O Ses Türkiye Yılbaşı programında eşi Neslihan Atagül ile yaşadığı bir olayı anlatan Kadir Doğulu'nun, bu olayı sosyal medyadan alıntıladığı iddia edilmişti.

Bu olaylara açıklık getiren Doğulu, "Hepimiz birbirimizin aynısıyız, benziyoruz birbirimize. Bu sadece bana ait bir hikaye değil. Herkesin yaşadığı bir hikaye. Biz hepimiz birbirimizle aynıyız. Herkes yaşıyor. Sizler de eşiniz ve kız arkadaşınız ile bu tarz olaylar yaşamıyor musunuz? Birilerinin daha yaşıyor olması anormal değil. Herkes algıda eşsiz ama yaşantı olarak bir. Şu örneği vereyim, herkes arife günü trafiğe yakalanmayayım diye çıkmıyor ertesi gün çıkar trafiğe yakalanır" dedi.

"GÖNDERMEDEN HABERİM YOK"

Uraz Kaygılaroğlu bu olayların ardından sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile Kadir Doğulu'nun anlattığı bu olaya gönderme yapmıştı. Bu sorular üzerine ise Doğulu, "Benim bir şeyden haberim yok, göndermeden haberim yok." diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Eşiyle ilgili anlattığı hikayenin çalıntı olduğu söylenen Kadir Doğulu'ndan cevap: Herkesin yaşadığı bir şey - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşiyle ilgili anlattığı hikayenin çalıntı olduğu söylenen Kadir Doğulu'ndan cevap: Herkesin yaşadığı bir şey - Son Dakika
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