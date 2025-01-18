Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu - Son Dakika
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Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu

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Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'in üniversite mezuniyetini kutlamak için Erzurum'a giderek hediyelere boğdu. Ezildi'nin bu jesti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

18.01.2025 16:56  Güncelleme: 17:06
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Yıllar öne TLC'deki Temizlik Avcıları programında tanınıp ünlenen Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda yaptığı nişanlarla gündemden düşmemişti. Ezildi bu kez de Gamze Türkmen'e aldığı hediyelerle sosyal medyaya damga vurdu.

En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi sık sık nişanlısına taktığı altınlarla gündeme geliyor. Hem Erzurum'da hem de İstanbul'da yaptığı nişanlarla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez de nişanlısına aldığı mezuniyet hediyeleriyle konuşuldu.

HEDİYELER ÇOK KONUŞULDU

Ezildi, üniversiteden mezun olan nişanlısı Gamze Türkmen'e yaptığı jestlerle takdir topladı. Nişanlısının mezuniyetini kutlamak için soluğu Erzurum'da alan Kadir Ezildi nişanlısına altın takılar ile tablet hediye etti.

Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu
Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu

Sosyal Medya, Kadir Ezildi, Sosyal Medya, Erzurum, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Sonradan görme ve görgüsüz 120 15 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    İnsan neden bu kadar görgüsüz olur ki. Bunu haber yapana da yazık lar olsunn. Artık sildim bu uygulamayı 61 10 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    hiçbir yetenek yok ..sadece temizlik yaparak ünlü yaptınız 43 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bizene 44 5 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    BU HABERİ YAPAN SON DAKİKA, BİNLERCE AÇ YATAN İNSANLARI AKLINIZA HİÇ GELMİYOR MU? İNSANLIĞA UYMAYAN DAVRANIŞLARI SERGİLİYORUM DİYE..... 28 2 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    yaptığınız habere zokayım 17 2 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Çoban işte ne olacak biz toplum olarak yumoşu seviyoruz 6 7 Yanıtla
  • Hacer YAMAN:
    Gayet de normal bir durum. Neden illaki elestirilirki. Helal olsun. Nişanlısından hicbirseyi esirgemiyor Zaman mekan sınır tanımıyor Rabbim mutluluklarini daim etsin 9 4 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    Bu kadar gereksiz bir insan ve bu kadar gereksiz bir haber daha hayatım boyunca görmedim 4 5 Yanıtla
  • Sener Demir:
    bizene millet ay sonunu getirme derdinde bu görgü yoksunlarından bize ne 1 1 Yanıtla
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