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Kadir inanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı - Son Dakika

Kadir inanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

21.11.2021 12:21
Kadir inanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, "Şuanda felçten söz edemeyiz" dedi.

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, "Şuanda felçten söz edemeyiz" dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı kaydedilmişti.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ve Kadir İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan açıklamalarda bulundu. Rektör Kutluhan İnanır'ın felç riskinden söz edemeyeceklerini belirterek, "Dün 17.00 civarında büyük sanatçımız Kadir İnanır hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hızlı bir şekilde gerekli tetikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınarak yatağa yatırılmıştır. Kendisi dün akşam bizzat ziyaretimde bilinci açık koopere olup yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiş ve şuan da takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif ve hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri almış ve tedavisine başlanılmıştır. Hastamız şuanda koopere. Herkese selamı var ve saygılar sunuyor" dedi.

"Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir"

İnanır'ın sevki hakkında bilgi veren Kutluhan, "Beyin damar hastalığı olduğu için hastanemiz tüm gerekli malzemelere ve doktorlara sahiptir. Ayrıca böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şuanda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz" diye konuştu.

"Kadir İnanır ile 3 yıl öncede benzer bir durum yaşanmıştı"

İnanır'ın doktoru Çağdaş Erdoğan ise, Kadir İnanır'ın 3 yıl önce de benzer bir durum yaşadığını belirterek, "Yine bir beyin damar tıkanıklığından şüphe ederek takip ediyoruz. Hocamızın dediği gibi birkaç gün geçmeden, tam bir sonuç almadan bir şey söylemek mümkün değil. Özellikle kendisinin istirahat etmesi ve kendisini takip etmek amacıyla servisimiz devam ediyor" dedi. - DENİZLİ

Kadir inanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
Kadir inanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
Kadir inanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
Kadir inanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Pamukkale Üniversitesi, Kadir İnanır, Rektör, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Kadir inanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı - Son Dakika Magazin


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