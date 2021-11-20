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Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili hastaneden açıklama - Son Dakika

Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili hastaneden açıklama

20.11.2021 22:21
Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan 72 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, İnanır'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Kadir İnanır, Ortaca ilçesine gezmeye gitti. Yürüyüş yaparken bir anda rahatsızlanan İnanır, ambulansla Denizli'ye getirildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yapılan kontrolde, oyuncunun beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili hastaneden açıklama

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Son Dakika Magazin Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili hastaneden açıklama - Son Dakika Magazin


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