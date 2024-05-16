Kahraman'ın Öz Babasını Keşfi - Son Dakika
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Kahraman'ın Öz Babasını Keşfi

Kahraman\'ın Öz Babasını Keşfi

Kahraman, öz babasının gerçek kimliğini öğrenince annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Sezai'yi babası olarak kabul etmeye çalışan Kahraman, aile bağlarının kan bağından daha fazlası olduğunu anlar. İpek, Oltan'a karşı kozunu kaybedince saldırganlaşmaya başlar. Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme adım atar. Güzide, kayıp oğlunu araştırırken şüpheleri artar. Sezai'nin öğrendiği gerçekler ise ilişkisini tehlikeye atar. Sarsılan Sezai, Güzide'yi kaybetmemek için mücadele etmeye hazırlanır.

16.05.2024 15:12
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69.Bölüm Özeti:

Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar.

Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar.

Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar. Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.

Kaynak: Magazinkolik

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