Menajer oyuncu ilişkisini yakışıklı olmayan yetenekli oyuncunun yaşadığı zorlukları esprili bir dille anlatan 'Kalp Estetiği' sinema filminin oyuncuları çekimler için şu suralar Düzce 'de bulunuyor. Eğlenceli geçen çekimler zaman zaman gülmekten çekilemezken Ersin Korkut 'n damatlık pozlar çok konuşulacağa benziyor. Senaryo gereği oyuncu Pınar Demiral il evlenen Korkut, çekimler sonrası gelin-damat pozu verince eğlenceli kareler ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Oyuncu Ersin Korkut Gizlice Evlendi! Kalp Estetiği Bol Bol Güldürecek - Son Dakika

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