Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı

Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan\'dan \'\'İyiyim\'\' mesajı
19.02.2026 16:02
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan\'dan \'\'İyiyim\'\' mesajı
Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Taşıyan, birkaç gün içinde taburcu olacağını söyledi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçıdan sevindiren haber geldi.

Sağlık durumuyla ilgili konuşan Taşıyan, "İyiyim çok şükür, bir sıkıntım yok. Birkaç güne taburcu olacağım" ifadelerini kullandı.

Sanatçının açıklaması hayranlarını rahatlatırken, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan 'İyiyim' mesajı

ORGAN NAKLİYLE HAYATA TUTUNMUŞTU

Öte yandan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ciddi bir sağlık mücadelesi vermiş ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen sanatçıya, böbrek için kız kardeşi donör olmuştu. İzmir'den uygun karaciğer bulunmasının ardından Taşıyan'a hem böbrek hem de karaciğer nakli yapılmıştı.

Zorlu süreci daha önce anlatan Taşıyan, rahatsızlığının beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığını ifade etmişti. "Taksi beklerken ayağımda bir sızı hissettim. Hastaneye gittiğimizde 'kırık' dediler ama herhangi bir burkulma yoktu. Sonrasında Gülhane'ye sevk edildik. Orada siroz teşhisi konuldu ve acil karaciğer ile böbrek nakli gerektiği söylendi. Beş ay Gülhane'de yattım" sözleriyle yaşadıklarını aktarmıştı.

Tedavisinin devamında Ankara'da başka bir hastaneye geçtiğini belirten sanatçı, aylarca kadavra karaciğer beklediğini dile getirmişti. Böbrek naklinin ise kız kardeşi Sinem'in donör olmasıyla gerçekleştiğini söyleyen Taşıyan, "Çok şanslıyım. Güzel insanların duaları sayesinde ayağa kalktım" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika Magazin Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı - Son Dakika
