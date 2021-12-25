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Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan flaş aşk açıklaması - Son Dakika

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan flaş aşk açıklaması

25.12.2021 19:11
Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan flaş aşk açıklaması

Kalp Yarası'nda Ferit ve Ayşe karakterlerini canlandıran Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Gökhan Alkan'ın aşk açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Kadrosunda; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz ve Kemal Burak Alper gibi isimlerin yer aldığı Kalp Yarası, son dönemde sık sık gündeme geliyor.

Kalp Yarası adlı dizide Ferit karakterini canlandıran Gökhan Alkan, gerçek hayatta meslektaşı Nesrin Cavadzade ile aşk yaşıyor.

"AŞK HER ZAMAN KAZANIR

Gökhan Alkan, "Gerçek aşk, tüm çatışmaların üstesinden gelebilir mi? sorusuna "Egˆer c¸atıs¸maların u¨zerinden gelemiyorsa gerc¸ek degˆildir zaten. As¸k her zaman kazanır." diye yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, kendisini inşa etme yolunda dönüm noktasının da aşk olduğunu belirtti.

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin başrolünde bulunan Ferit, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Yağmur Tanrısevsin'in canlandırdığı Ayşe ise İstanbul'da yaşayan, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilen ve hayat dolu bir geç kadındır.

Ferit'in ailesi, oğullarını kendi tercih ettikleri Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlendirmek ister. Her şey istenildiği gibi devam eder. Ferit ve Hande'nin düğün gecesi gelip çatar. Ancak o gece Ferit'in dünyası başına yıkılır, çünkü genç adam ihanetle sarsılır.

Ferit ve Ayşe'nin yolları tesadüf eseri birleşir ve şimdi her ikisinin önünde zorlu bir yol bulunmaktadır.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi medeniyetlerin beşiği sayılan Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimler için şehrin farklı mekanları da kullanılıyor.

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan flaş aşk açıklaması
Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan flaş aşk açıklaması
Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan flaş aşk açıklaması
Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan flaş aşk açıklaması

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Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Gökhan Alkan, Kalp Yarası, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan flaş aşk açıklaması - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan flaş aşk açıklaması - Son Dakika
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