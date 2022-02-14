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Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu? - Son Dakika

Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?

14.02.2022 15:09

ATV ekranlarında her Pazartesi yayınlanan Kalp Yarası, bu akşam 13. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde Ayşe konakta her şeyin yolunda gitmesi için büyük uğraşlar verirken Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Başrollerinde Gökhan Alkan; Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerin yer aldığı Kap Yarası'nda Ferit babasının katilini ararken, başı daha da belaya girecektir.

KALP YARASI'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

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Yağmur Tanrısevsin, Gökhan Alkan, Kalp Yarası, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu? - Son Dakika
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