Ece Üner program sırasında mikrofonu açık unutup tuvalete gitti! Salon kahkahaya boğuldu - Son Dakika
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Ece Üner program sırasında mikrofonu açık unutup tuvalete gitti! Salon kahkahaya boğuldu

27.10.2022 22:27

Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen düzenlemenin tartışıldığı bir programda ünlü sunucu Ece Üner, mikrofonunu açık unutarak tuvalete gitti. Durumu fark eden sunucu Oğuzhan Uğur devreye girerek, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" diyerek rejiyi uyardı. O anlar salonda gülüşmelere neden oldu.

Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu, Oğuzhan Oğur'un Youtube'da yayınlan Açık Mikrofon programında tartışıldı. Programa Haluk Levent, Uğur Dündar, Özlem Gürses, Ece Üner ve Candaş Tolga Işık, Cüneyt Özdemir de katıldı.

MİKROFONU AÇIK UNUTTU

Programın bir bölümünde Üner, yerinden kalkarak ayrıldı. Bir süre sonra mikrofonu hala açık olan Üner'in" Tuvalete gidiyorum, iyiyim" dediği anlar salonda duyuldu.

GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Mikrofonun açık kaldığını fark eden Oğuzhan Uğur devreye girerek, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" diyerek rejiyi uyardı. O anlar salonda gülüşmelere neden oldu.

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Oğuzhan Uğur, Ece Üner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Üner program sırasında mikrofonu açık unutup tuvalete gitti! Salon kahkahaya boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Üner program sırasında mikrofonu açık unutup tuvalete gitti! Salon kahkahaya boğuldu - Son Dakika
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