Ece Üner program sırasında mikrofonu açık unutup tuvalete gitti! Salon kahkahaya boğuldu

Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu, Oğuzhan Oğur'un Youtube'da yayınlan Açık Mikrofon programında tartışıldı. Programa Haluk Levent, Uğur Dündar, Özlem Gürses, Ece Üner ve Candaş Tolga Işık, Cüneyt Özdemir de katıldı.

MİKROFONU AÇIK UNUTTU

Programın bir bölümünde Üner, yerinden kalkarak ayrıldı. Bir süre sonra mikrofonu hala açık olan Üner'in" Tuvalete gidiyorum, iyiyim" dediği anlar salonda duyuldu.

GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Mikrofonun açık kaldığını fark eden Oğuzhan Uğur devreye girerek, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" diyerek rejiyi uyardı. O anlar salonda gülüşmelere neden oldu.