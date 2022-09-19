Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dağıtıyor! Dizideki başarısı izleyicilerin takdirini topladı - Son Dakika
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Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dağıtıyor! Dizideki başarısı izleyicilerin takdirini topladı

19.09.2022 08:57

Yargı dizisi, dün akşam yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide başsavcı olduktan sonra kardeşinin Neva'nın ölüm haberini alan Pars'ın yaşadığı acı izleyicileri ilk bölüme damga vurdu. Pars rolünü oynayan Mehmet Yılmaz Ak ise oyunculuk başarısıyla sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. İşte detaylar...

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat ve Şükran Ovalı'nın paylaştığı Yargı dizisi, dün akşam yeni sezon ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Heyecan ve gerilimin had safhada olduğu diziye Pars rolünü oynayan Mehmet Yılmaz Ak'ın performansı damga vurdu.

PARS, NEVA'NIN ÖLÜMÜYLE YIKILDI

Yargı'da bir kuyuda çok sayıda cansız beden bulundu. Savcı Ilgaz, sabaha karşı Eren'den gelen telefonla Ceylin ile birlikte morga gitti. Cansız bedenlerden birinin kimliğinin tespit edilmesine öğrenmesiyle morga giden Ilgaz, ölen kişinin eski nişanlısı Neva olduğunu görünce yıkıldı. Ölüm haberiyle yıkılan Ilgaz ve Eren, acı haberi vermek için Pars'ın yanına gitti. Kardeşinin ölüm haberine inanmayan Pars, kimlik tespiti için gittiği morgda kardeşinin görünce yıkıldı. Neva rolünü oynayan Başak Gümülcinelioğlu ise dün akşamki bölümle Yargı'ya veda etmiş oldu.

Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı

MEHMET YILMAZ AK, OYUNCULUĞUYLA ALKIŞ TOPLADI

Dizide Pars rolünü oynayan Mehmet Yılmaz Ak ise oyunculuk performansıyla Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ak'ın performansı için "Hüngür hüngür ağladım, Mehmet Yılmaz Ak mükemmel oynamış" yorumunu yaptı.

Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı

İşte Mehmet Yılmaz Ak için yapılan bazı paylaşımlar...

Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
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Son Dakika Magazin Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dağıtıyor! Dizideki başarısı izleyicilerin takdirini topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dağıtıyor! Dizideki başarısı izleyicilerin takdirini topladı - Son Dakika
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