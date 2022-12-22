Müge Anlı'nın programına katılan Ezel Bayraktar'ın hamile kalmak isteyen yengesine söylediği sözler sonrası stüdyo buz kesti

Ömercan Aslanhan 5 ay önce Adana'da kayboldu. Kaybolurken de ağabeyinin kanser hastası yengisini tedavi ettirmek için evini satarak elde ettiği 300 bin lirayı da yanında götürdü. Oyuncu olma hayaliyle ailesini terk edip sırra kadem basan Ömercan Aslanhan'ın Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterine hayranlığı nedeniyle mahkemeye başvurup ismini bu şekilde değiştirdi.

OLAY MÜGE ANLI'YA TAŞINDI

İlginç olayın Müge Anlı'ya taşınmasının ardından Türkiye bir anda Ezel Bayraktar'ı konuşmaya başladı. Ağabeyine parasını ödeyeceğini söyleyen Ezel, iş beğenmemesi ve rahat tavırları yüzünden ise seyircilerin tepkisini çekti.

AĞABEYİ VE YENGESİNE İMASI STÜDYOYU ŞOK ETTİ

Günlerce konuşulan olayla ilgili bir video ise sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Ezel Bayraktar'ın "Hamile kalmak istiyorum, çocuk istiyoruz" diyen yengesine "Sanki beraber yatıyorsunuz, nasıl çocuk olsun" diye yanıt vermesi Müge Anlı'nın ağzını açık bıraktı.