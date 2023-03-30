Kanseri Yenen Boğaç Aksoy'un Yeni Projesi Belli Oldu - Son Dakika
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Kanseri Yenen Boğaç Aksoy'un Yeni Projesi Belli Oldu

02.04.2023 08:50
Kanseri Yenen Boğaç Aksoy'un Yeni Projesi Belli Oldu

Altı ay önce lenfoma kanserini yendiğini açıklayan Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy setlere geri dönüyor. Ünlü oyuncu D.O.Z isimli sinema filminde başrol oynayacak.

Arka Sokaklar dizisinde rol aldığı sırada kansere yakalanan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, uzun bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında sevenlerine müjdeli haber vererek kanseri yendiğini açıklayan oyuncu Boğaç Aksoy, en büyük isteğinin yeniden setlere dönmek olduğunu söylemişti. Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, sosyal medyasında paylaştığı fotoğrafla yeni bir projeye imza attığını takipçileriyle paylaştı.

"SETLERE GERİ DÖNÜYORUM"

Yapımcılığını Erdoğan Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Coşkun Gündoğdu'nun yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Taner Bahadır'ın oturduğu D.O.Z isimli sinema filminde başrolü Yağmur Ün ile paylaşacak olan Aksoy'un "Setlere geri dönüyorum!" paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

Kaynak: Snob Magazin
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Boğaç Aksoy, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanseri Yenen Boğaç Aksoy'un Yeni Projesi Belli Oldu - Son Dakika
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