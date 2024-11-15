Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor

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Ekranların fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Volkan Komiser' karakteri ile hafızalara kazınan Boğaç Aksoy, 2021 senesinde lenf kanserine yakalanmış ve oyunculuğa ara vermek zorunda kalmıştı.

Doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğu bırakarak Fethiye'ye taşınan Aksoy, burada kaptanlık diploması dahi almıştı.

Mücadele ettiği lenf kanserini yenmeyi başaran ünlü oyuncu, bugünlerde uzak kaldığı setlere dönmeye hazırlanıyor.

Aksoy, yakın zamanda ekranlara gelecek olan 'Bir Yemin Ettim' dizisinin kadrosuna dahil oldu.