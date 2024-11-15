Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor - Son Dakika
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Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor

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Üç yıl önce lenf kanserine yakalanan ve sevenlerini üzen ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, dizi setlerine geri dönüyor.

15.11.2024 18:23  Güncelleme: 18:32
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Ekranların fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Volkan Komiser' karakteri ile hafızalara kazınan Boğaç Aksoy, 2021 senesinde lenf kanserine yakalanmış ve oyunculuğa ara vermek zorunda kalmıştı.

Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor

Doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğu bırakarak Fethiye'ye taşınan Aksoy, burada kaptanlık diploması dahi almıştı.

Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor

Mücadele ettiği lenf kanserini yenmeyi başaran ünlü oyuncu, bugünlerde uzak kaldığı setlere dönmeye hazırlanıyor.

Aksoy, yakın zamanda ekranlara gelecek olan 'Bir Yemin Ettim' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor

Kültür Sanat, Boğaç Aksoy, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa karaca:
    Çok geçmiş olsun.tüm hastalar şifa bulsun. 73 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yüce Rabbim acil şifalar versin 41 0 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    Allah şifa ihsan etsin ve Tekrarından korusun Bogaç Kardeşimizi. 1 0 Yanıtla
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