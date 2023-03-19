Kanserle Mücadele Eden Aydemir Akbaş Sağlığı Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Kanserle Mücadele Eden Aydemir Akbaş Sağlığı Hakkında Konuştu

20.03.2023 07:42
Kanserle Mücadele Eden Aydemir Akbaş Sağlığı Hakkında Konuştu

Dönerci Serkan önceki akşam Florya'da Mutlu Et Kebap ve Kahvaltı salonun açılışını yaptı. Dualarla kurdelesi kesilen Mutlu Et'in açılışına katılan Aydemir Akbaş, Nihat Doğan, Nagihan Karadere ve Hatice muhteşem lezzetlerin tadına baktılar. Kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş sağlığı hakkında açıklama yaptı.

Usta oyuncu Aydemir Akbaş da açılışa katılanlar arasındaydı. Akciğer kanseri tedavisi gören Akbaş "Kanserde 2. kemoterapiye girdim. Toplamda altı tane kemoterapiye gireceğim. Sonrasına bakacağız. Doktorum, Türkiye'nin en iyi doktoru. O baktı bana, şimdi de beni tedaviye soktu. Kan tahlilleri iyiye gidiyor. Sonra da bakacaklar işte." dedi.
Projeleri ile ilgili de "Bir tane dizi vardı. Onun beş bölümünü çekeceğiz. Doktora sordum, çalıştırır seni dedi. Kolpaçino'ya daha çok var. Onu da çekeriz." dedi.
Hastalık sürecinde kendisine yapmayanlar ile ilgili "Benim huyumu biliyorlar. Ben kimseyi aramam, kimseye söylemem. Ailem bile bilmiyordu ama biri yazmıştı. Ben de dayanamadım sosyal medyada açıklama yaptım sonra. Ulan beni üç kere öldürdüler bir tarihte. Geçer elbet bu durumda. Bu ikinci kanser. İlkini yendim, bunu da yenerim." dedi.
"BUGÜN BURADAYSAM ACUN BEY SAYESİNDE"
Mutlu Et açılışına katılan Nagihan Karadere "Çok güzel bir açılış tayız ben de Adanalıyım eti çok seviyorum Serkan'ın lezzetleri tartışılmaz bunu bugün yine görücez Arkadaşıma hayırlı olsun diliyorum " dedi.
Nagihan hanım Acun bey hakkınızda çok güzel bir konuşma yaptı siz neler söylemek istersiniz ? " Ben size dedim siz bana inanmadınız benim Acun beyle hiç bir problemim olmadı ona asla saygısızlık yapmadım çünkü burada olmamın yegane sebebi Acun beydir onun sayesinde buralara geldim Kendisini çok seviyorum Acun bey dün gece çok güzel konuştu canlı yayında her şeyi masaya yatırdı.Biz sık sık konuşuyoruz dertleşiyor konuşuyoruz Sağlık sorunlarım la alakalı olsun işlerle alakalı olsun her anlamda hep paslaşıyoruz dertleşiyoruz kendisini gerçekten çok seviyorum Onunla benim hiç bir zaman gönül kırıklığı küsmemiz olması mümkün değil Bunu bir kez daha söylüyorum bugün buradaysam Acun bey sayesinde dir " dedi.
"MATİZCİM DEPREM OLDU ORTADA YOKSUN"
Nihat Doğan "Dönerci Serkan benim akrabam gelmez sem olmazdı. Hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar bi Deprem süreci yaşadık Allah bir daha göstermesin Her şey Gitme burdan'la başladı bi Gitme burdan dedik Yer yerinden sallandı.Büyük bir Deprem etkisi yarattık Kavırı yaptım Matiz'e ulaşamıyoruz Matizcim deprem oldu ortada yoksun ne bir yardımını gördük ne bir Twittini gördük güzel kardeşim ne de bir hayrını gördük Yiğen'in sabah akşam doğmuş Gitme burdan diyor seni soruyor ortada yoksun Arkadaşlar gerçekten Mabel'e ulaşamıyoruz geçen gün bi arkadaşımız röportaj yapmış kendisiyle oda Benim şarkılarımı herkes okuyabilir demiş güzel bir mesaj vermiş fakat biz kendisine ulaşamıyoruz Aydemir abiyide burda gördük yoksa Kolpaçino 5 'e hazırlanıyor Mabel kardeşimiz bize mi Kolpa yapıyor onuda anlamış değiliz ama biz şarkıyı bitirdik "dedi.
'KENDİ DÖNERİNİ KESTİ
Şarkıcı Hatice açılış da kendi Dönerini kendi kesti.Kebabını kendi hazırladı.Hatice " Pandemide okadaş süre evde kalınca Mutfağın ustası oldum evde Kebap bile yaptım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin
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Nagihan Karadere, Aydemir Akbaş, Nihat Doğan, Hatice, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanserle Mücadele Eden Aydemir Akbaş Sağlığı Hakkında Konuştu - Son Dakika


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