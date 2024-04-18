Kara Ağaç Destanı 8. bölümde neler olacak?

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Kara Ağaç Destanı'nın 8. bölümünde neler olacak:

Ömer, Merdo'yu kurtarmak için son bir gayret gösterse de çabaları karşılıksız kalır. Merdo'nun erkene alınan idamı herkes için büyük yıkım olur. Ömer, Latif Bey'e karşı savaşa açar.

Can yakıcı bir saldırı hamlesi planlarken geçmişin karanlık sırları ortaya dökülür. Bu mücadelede Ömer'in en büyük destekçisi olan Sultan, Latif Bey'e meydan okur.

Celal Ağa, beşikte oğlunun isminin yazılı olduğunu gördükten sonra sırrı çözmek adına Asiye ve Naile'nin üzerine gider. Konakta ortaya çıkan karmaşa Ayten için bulunmaz fırsattır.

Asiye ile Raziye'nin çocuklarını ayırma planında beklenmedik bir gelişme olur. Sultan'ın başına gelen olay her şeyi altüst eder. Ömer, hayati bir kararın eşiğinde sıkışıp kalmıştır.