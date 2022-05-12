Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi? - Son Dakika
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Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi?

12.05.2022 10:00
Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi?

Dün akşam 5. bölümüyle ekranlarda yer alan Kara Tahta'da Irmak, Atlas'tan duyduklarıyla hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verir. Bu karar Münevver ve Bekir'i rahatsız etse de Irmak vazgeçmez.

Başrolünü Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Kara Tahta dizisinde Bekir yaptığı büyük planla Atlas'ı bitirmeye kararlıdır. İskender'in Bekir'e karşı elinde tuttuğu büyük delil de bu planın bir parçası olacak gibidir.

KARA TAHTA DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

"Atlas, Irmak'a söylemesi gerekenlerle söylemek istedikleri arasında gidip gelirken telefonu çalar. Yasemin'den gelen haberle Irmak ve Atlas apar topar gitmek zorunda kalırlar. Kartal'ın atmak üzere olduğu yanlış adım tüm hayatını karartmak üzeredir. Atlas, Kartal'ı kurtarmak için elinden geleni yapmaktan çekinmez.

Irmak, Atlas'tan duyduklarıyla hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verir. Bu karar Münevver ve Bekir'i rahatsız etse de Irmak vazgeçmez. Atlas ise kalbine daha fazla söz geçiremez ve kendisini bir kez daha Irmak'ın kapısında bulur.

Bekir yaptığı büyük planla Atlas'ı bitirmeye kararlıdır. İskender'in Bekir'e karşı elinde tuttuğu büyük delil de bu planın bir parçası olacak gibidir. Atlas, Bekir'in planıyla herkesin gözü önünde büyük bir kaosun içinde kalır. Bu kaostan nasıl kurtulacağı ise merak konusudur."

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Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi? Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?

Miray Daner, Kara Tahta, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi? - Son Dakika


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