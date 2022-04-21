Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu? - Son Dakika
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Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?

21.04.2022 10:26
Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?

Dün akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Kara Tahta dizisinde Münevver, Bekir'i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar.

Başrollerinde Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt'un gibi isimlerin yer aldığı Kara Tahta dizisinde Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak'ın cevabını almak istediği sorular için Atlas'ın bir tercih yapması gerekir.

KARA TAHTA DİZİSİSNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

"Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emindir.

Münevver, Bekir'i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas'la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak'ın cevabını almak istediği sorular için Atlas'ın bir tercih yapması gerekir. Atlas'ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler.

İskender'in istediği parayı Bekir'den almak için elinde tuttuğu delil ise tüm dengeleri alt üst edebilecek güçtedir. "

Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?
Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?
Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?
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Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Yolları ayrılan Atlas ve Irmak ne için bir araya gelecek? Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Yolları ayrılan Atlas ve Irmak ne için bir araya gelecek?

Furkan Andıç, Miray Daner, Kara Tahta, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu? - Son Dakika


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