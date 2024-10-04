Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi - Son Dakika
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Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi

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İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı Karadut dizisinin 3. bölüm fragmanı tepkiyle karşılandı. Zuhal karakterinin Tayfun'la öpüştüğünü gören baba Çetin, kızına annesinin mezar toprağını yedirdi.

04.10.2024 10:38  Güncelleme: 10:45
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ATV'nin yeni sezon dizilerinden Karadut'un 3. bölüm fragmanında baba Çetin, kızı Zuhal'i Tayfun'la öpüşürken gördü. Kızını bir erkekle öpüşürken gören Çetin çileden çıkıp Zuhal'i annesinin mezarlığına götürdü. "Senin kirini ancak toprak temizler" diyerek Zuhal karakterine toprak yedirdi.

ÇILGIN BAKİRE SAHNESİ KONUŞULMUŞTU

Zuhal karakterinin kardeşiyle yaşadığı "çılgın bakire" diyaloğu da gündeme gelmişti. Bu kızların evli olması bile batıyor sana. Sen mezardaki annemizin hayatını yaşıyorsun diye bizim de ölmemiz lazım di mi? Çünkü çılgın bakire istiyor ki kız kardeşleri de kendi gibi kız kurusu olsun" sözleriyle kız kardeşine tepki yükselmişti.

Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi

İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Televizyon, Magazin, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce:
    Saçma sahneler ile "toplum mühendisliği " yapılıyor yıllarca . Ekranlarda ki diziler programlar sayesinde toplumun geldiği durum ortada. 6 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    boş işler 5 0 Yanıtla
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