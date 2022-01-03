Kardeşlerim hayranlarını üzecek gelişme

Dizi setlerinden korona vaka haberleri gelmeye devam ediyor.

NGM Medya'nın reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'den de üzücü haber geldi. Gül Abus Semerci'nin yazdığı, Serkan Birinci'nin ise yönettiği dizinin setinden de korona haberi geldi.

tv100'den Barış Agil'in haberine göre; Dizinin başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran ve Yiğit Koçak'ın da Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

Bu durumun atv'nin sevilen dizisinin yeni bölümünü nasıl etkileyeceği merak konu su oldu.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.