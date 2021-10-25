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Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı - Son Dakika

Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı

25.10.2021 16:03

Çektiği kare yüz efektli videolarla tanınan, Tiktok'ta ve Instagram'da bir milyondan fazla takipçiye ulaşan fenomen Ümran Avcu, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Avcu, TikTok'tan ne kadar kazandığını ve sosyal medyadan elde ettiği gelirle neler yaptığını ilk kez anlattı.

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan sevilen fenomen Ümran Avcu, Melis Yaşar'ın sorularını cevapladı. TikTok ve Instagram'da 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Avcu, "kare yüz" içeriklerine nasıl başladığını ve bu içeriklerden ne kadar kazandığını açık yüreklilikle itiraf etti.

"KAZANDIĞIM PARAYI PAYLAŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sosyal medya fenomeni Ümran Avcu (Umranto) 10 yıl süren kurumsal kariyerine veda ettikten sonra hayatını değiştiren fenomenliğe giriş yaptığını söyledi. Sosyal medyada çok uçuk miktarlarda para kazanmadığının altını çizen Avcu, "Genel olarak 'Hiç kazanmıyorum' diyen de çok iyi kazanıyordur. Sanmıyorum ki, 10 bin TL'nin altında kazanan fenomen olmasın. Çünkü sosyal medya çok iyi paraların kazanıldığı bir yer. Ben uç noktalarda para kazanmıyorum ama az da kazanmıyorum. Allah'a şükür iyi paralar kazanıyorum. Ama bu paradan çekiniyorum ben. Çünkü ben daha önce de iyi maaş alıyordum ama şu an maaşımdan çok daha iyi kazanıyorum, bunu da itiraf ediyorum. Yalan değil bu. Ancak ben bu parayı paylaşmaya çalışıyorum. Yeri geliyor hasta bebeğe, yeri geliyor hayvan barınağına bağış yapıyorum. Adak adıyorum mesela '200 çocuğu sevindireceğim' diyorum, gidip sessizce onlara hediye alıyorum. Çok iyi kazansam da kendime yediremiyorum. Bu parayla lüks bir şekilde de yaşayabilirdim ama ben bunu tercih etmedim, edenlere de saygı duyarım" dedi.

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Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı

"SADECE TİKTOK'TAN AYLIK 4-5 BİN LİRA KAZANIYORUM"

Avcu "Bir fenomen bir günde ne kadar kazanıyor?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti, "TikTok'ta ortalama iyi bir yayıncı, her ay çok rahat 50 bin lira kazanıyordur. Ben TikTok'ta o kadar yayın açmıyorum. Ben sadece TikTok'tan aylık 4-5 bin lira kazanıyorum. Instagram'da ise reklam teklifleri geliyor, arasından beğendiğim bir ürünün tanıtımını yapıyorum"

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Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı

Ümran Avcu, Instagram, Youtube, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı - Son Dakika
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