Karesi Belediyesi'nden Zafer Konseri - Son Dakika
Üye Girişi

Karesi Belediyesi'nden Zafer Konseri

30.08.2022 15:50
Karesi Belediyesi'nden Zafer Konseri

Karesi Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları dahilinde Balıkesirli Sanatçı Ali Çakar'ı Karesili vatandaşlarla buluşturdu.

Karesi Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları dahilinde Balıkesirli Sanatçı Ali Çakar'ı Karesili vatandaşlarla buluşturdu. Çakar, Kahramanlık Türküleri ile coşkuya eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlamaları dahilinde Karesi Belediyesi konser düzenledi. Balıkesirli TRT Sanatçısı Ali Çakar, Kahramanlık Türküleri ile 1. Sakarya Mahallesi'nde bulunan Spor Toto Tesisleri'nde vatandaşlarla buluştu. Karesi Belediye Başkanı Dinçer başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın dinlediği konser saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Yüzlerce vatandaşın dinlediği konserde sanatçı Çakar gibi TRT Sanat Müziği Sanatçısı eşi Dilek Şafak Çakar'da iki parça seslendirerek coşkuya renk kattı. Konser sonunda Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sanatçılara çiçek ve tablo hediye ederken, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, 30 Ağustos Zaferi Bayramı mesajı Açıklaması Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, 30 Ağustos Zaferi Bayramı mesajı Açıklaması Kılıçdaroğlu: 'İmam Hatiplileri İstismar Konusu Yapmak İstiyorlar. Kılıçdaroğlu: 'İmam Hatiplileri İstismar Konusu Yapmak İstiyorlar.
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Ali Çakar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Karesi Belediyesi'nden Zafer Konseri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:33 Braga, Serdar Saatçi'nin peşinde! Portekizliler cazip teklif sundu
15:33 Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza
15:21 Washington Post'a konuşan ABD'li istihbaratçılar: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ancak ilk testte ciddi teknik sorunlar çıktı
15:19 Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi
15:10 Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te Batılı güçlere meydan okudu: Ambargo sopası sallayanlar, biz yoldan dönmedikçe kazanamayacak
14:46 Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı
14:42 Güney Koreli genç oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti: İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir
14:19 Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip
14:15 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek
13:59 Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 15:51:15. #1.12#
SON DAKİKA: Karesi Belediyesi'nden Zafer Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement