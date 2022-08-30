Karesi Belediyesi'nden Zafer Konseri

Karesi Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları dahilinde Balıkesirli Sanatçı Ali Çakar'ı Karesili vatandaşlarla buluşturdu. Çakar, Kahramanlık Türküleri ile coşkuya eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlamaları dahilinde Karesi Belediyesi konser düzenledi. Balıkesirli TRT Sanatçısı Ali Çakar, Kahramanlık Türküleri ile 1. Sakarya Mahallesi'nde bulunan Spor Toto Tesisleri'nde vatandaşlarla buluştu. Karesi Belediye Başkanı Dinçer başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın dinlediği konser saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Yüzlerce vatandaşın dinlediği konserde sanatçı Çakar gibi TRT Sanat Müziği Sanatçısı eşi Dilek Şafak Çakar'da iki parça seslendirerek coşkuya renk kattı. Konser sonunda Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sanatçılara çiçek ve tablo hediye ederken, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - BALIKESİR